Мисс Весна, Мисс Грация и Мисс Привлекательность: конкурс красоты среди осужденных прошел в колонии Краснотурьинска

16+ Фото: ГУФСИН России по Свердловской области

Для участия были приглашены девушки, наделенные приятной внешностью. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.04.2017 28 апреля в ФКУ ИК-16 (Краснотурьинск) прошел красоты «Мисс Весна - 2017» среди осужденных женщин.

Для участия в конкурсе были приглашены девушки, наделенные не только приятной внешностью, но и умом, и талантами. Конкурс проходил в несколько этапов. Участницам предстояло оригинально представить себя и свой город в «Визитной карточке», проявить музыкальные и танцевальные способности.

В номинации «Дефиле» конкурсантки показали себя во всей красе, члены жюри оценили необычность, выразительность нарядов, сшитых руками осужденных. Стоит отметить, что подол платья одной из участниц украшали 1200 роз, сделанных вручную.

В начале конкурса перед участницами и гостями выступил временно исполняющий обязанности заместителя начальника ГУФСИН России по Свердловской области подполковник внутренней службы Руслан Илдарович Юсупов.

В первом конкурсе «Визитная карточка» все участницы представили не только себя, но и город, в котором родились и жили.

- Для осужденных, отбывающих наказание в колонии, такие праздники очень много значат, ведь в подготовку к ним они вкладывают всю душу и могут почувствовать себя женщинами, - отмечает Александр Левченко.

Начальник пресс-службы ГУФСИН России по Свердловской области.

По итогам конкурса первое место и звание «Мисс весна 2017» завоевала осужденная второго отряда Маргарита Д., которой была вручена корона победительницы. Осужденной 3 отряда Марине К. был присвоен титул «Мисс грация», титул «Мисс очарование» достался осужденной 1 отряда Татьяне И., титул «Мисс привлекательность» заслуженно завоевала осужденная 4 отряда Анна Г. Какие подарки или поощрения получили конкурсантки и победительницы - не указано.

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