На обновление железнодорожного вокзала в Екатеринбурге потратят 14 миллионов рублей

Подрядчика выберут в середине мая.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.04.2017

«РЖДстрой» объявил конкурс на выполнение ремонта на железнодорожном вокзале Екатеринбурга. Документы тендера организация опубликовала на сайте госзакупок 28 апреля.

Победитель конкурса должен провести работы по реконструкции фасада здания вокзала (после реконструкции он станет бежевым), отремонтировать стены, двери, откосы и потолок внутри, а также провести сантехнические, электромонтажные работы и заменить водопровод и водосточные трубы.

За это подрядчик получит 14 миллионов рублей. Реконструкция вокзала будет длиться до декабря 2018 года. Победитель конкурса определится после 10 мая - это крайняя дата приема заявок на конкурс.