Праздничные выходные в Екатеринбурге будут солнечными и теплыми

Небольшой дождь пройдет лишь утром в субботу.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.04.2017
В субботу, 29 апреля, будет тепло, но без осадков не обойдется: утром пройдет небольшой дождь. В целом день будет пасмурным, воздух при этом прогреется до плюс 14 градусов. Ветер северо-западный, силой 3-5 метров в секунду.
Воскресенье, 30 апреля. Солнечный и ясный день. Дождей не будет, ветер практически стихнет, однако большого потепления не будет: утром температура воздуха опустится до плюс 5, днем - до плюс 12, к вечеру снова похолодает до плюс 9 градусов.
Значительное потепление наступит в понедельник, 1 мая. Погода в праздничный день будет солнечной и сухой. Днем воздух прогреется до плюс 17 градусов, вечером чуть похолодает - до плюс 13 градусов. Ветра по-прежнему практически не будет, как и осадков.
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