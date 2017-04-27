Праздничные выходные в Екатеринбурге будут солнечными и теплыми

Небольшой дождь пройдет лишь утром в субботу.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.04.2017

В субботу, 29 апреля, будет тепло, но без осадков не обойдется: утром пройдет небольшой дождь. В целом день будет пасмурным, воздух при этом прогреется до плюс 14 градусов. Ветер северо-западный, силой 3-5 метров в секунду.

Воскресенье, 30 апреля. Солнечный и ясный день. . Солнечный и ясный день. Дождей не будет, ветер практически стихнет, однако большого потепления не будет: утром температура воздуха опустится до плюс 5, днем - до плюс 12, к вечеру снова похолодает до плюс 9 градусов.

Значительное потепление наступит в понедельник, 1 мая. Погода в праздничный день будет солнечной и сухой. Днем воздух прогреется до плюс 17 градусов, вечером чуть похолодает - до плюс 13 градусов. Ветра по-прежнему практически не будет, как и осадков.