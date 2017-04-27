Прокуратура начала проверку из-за массовой гибели рыбы в свердловском водохранилище

Водоем в Верхней Сысерти усеян мертвой рыбой.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.04.2017
В Верхней Сысерти в местном водохранилище массово погибла рыба. Фотографии водоема, поверхность которого покрыла мертвая рыба, появились в соцсетях 27 апреля.
По словам местных жителей, массовую гибель рыбы вызвал сброс воды. К установлению причин мора рыбы подключилась Свердловская природоохранная прокуратура. Специалисты отдела территориального управления рыболовства взяли образцы мертвой рыбы, которая в обилии плавает на поверхности водохранилища. Образцы будут отправлены на экспертизу, которая установит причины гибели рыбы, сообщает Znak.com.
Специалисты надзорного ведомства в качестве предварительных версий массового мора рассматривают токсичные выбросы в водохранилище или взрывчатка, которую могли применить браконьеры или рыбаки.
- В Верхнесысертском водохранилище обитают многие виды рыб: окуни, ерши, щуки, лещи и другие. Водоем окружен заповедаными лесами.