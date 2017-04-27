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Прокуратура начала проверку из-за массовой гибели рыбы в свердловском водохранилище

Прокуратура начала проверку из-за массовой гибели рыбы в свердловском водохранилище
16+
Фото: vk.com/incekb
Водоем в Верхней Сысерти усеян мертвой рыбой.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.04.2017

В Верхней Сысерти в местном водохранилище массово погибла рыба. Фотографии водоема, поверхность которого покрыла мертвая рыба, появились в соцсетях 27 апреля.
 
По словам местных жителей, массовую гибель рыбы вызвал сброс воды. К установлению причин мора рыбы подключилась Свердловская природоохранная прокуратура. Специалисты отдела территориального управления рыболовства взяли образцы мертвой рыбы, которая в обилии плавает на поверхности водохранилища. Образцы будут отправлены на экспертизу, которая установит причины гибели рыбы, сообщает Znak.com.
 
 
 
Специалисты надзорного ведомства в качестве предварительных версий массового мора рассматривают токсичные выбросы в водохранилище или взрывчатка, которую могли применить браконьеры или рыбаки. 
 
 
  • В Верхнесысертском водохранилище обитают многие виды рыб: окуни, ерши, щуки, лещи и другие. Водоем окружен заповедаными лесами.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Маша Шмурыгина, 28.04.2017, 12:22
Тэги: Фото, Животные
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