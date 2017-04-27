Свердловчанин отправился в тюрьму за убийство, совершенное в Казахстане 14 лет назад

В 2002 году свердловчанин, находясь в Казахстане, зарезал свою знакомую.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.04.2017

В Краснотурьинске суд вынес приговор 47-летнему Эдуарду Смирнову, 14 лет назад зарезавшему свою знакомую, сообщили в областной прокуратуре 28 апреля.

Убийство произошло 29 июля 2002 года в Казахстане, в городе Петропавловск. Смирнов находился в квартире на улице Жабаева вместе со своей знакомой, с которой у него случилась ссора. Пьяный мужчина, ранее судимый за убийство , в пылу конфликта схватил два ножа и нанес женщине не менее 16 ударов, от чего она скончалась на месте.

Совершив убийство, Смирнов уехал из Казахстана. Правоохранительные органы объявили его в международный розыск и потратили на поиски убийцы 14 лет - лишь 18 декабря 2016 года мужчину задержали в городе Иваново.