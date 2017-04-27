Свердловчанка похвасталась в соцсетях тем, что приучила своих детей воровать еду с могил

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Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.04.2017

Жительница Свердловской области Наталья похвасталась на странице в Инстаграм своими детьми, которых она приучила воровать конфеты с могил на кладбищах. Пост женщина разместила в соцсети 26 апреля.

Наталья рассказала подписчикам, как в Родительский день вместе с детьми посетила кладбище, где ее отпрыски без зазрения совести собирали с могил конфеты, оставленные родными усопших. При этом женщина в подробностях описывает, как ее дочь Ирина готовилась к походу, а затем собирала конфеты с могил:

- Ирина ждала этот день больше всех. Приготовила себе пакет, чтобы конфет собрать. Не удивляемся. С самого утра переживала, что я ее со школы быстро не заберу, а то ведь одноклассники вперед ее уйдут собирать. Как приехали на кладбище, так я ее только через два часа нашла. Смотрю, вся красная, уставшая и прет целый пакет (майка) конфет.

«Урожай» Ирины, по словам ее матери, был так велик, что целый год этими конфетами можно угощать детей во дворе. Младший брат Ирины, Иван, оказался более порядочным - собирать еду с могил он стеснялся. Наталья же открыто заявила, что относится к подобному прекрасно, так как сама покупала конфеты, чтобы дети брали их с могил:

- Мне приятно наблюдать за ними, как они бегут на перегонки, чтобы урвать себе горсточку. И причем все дети не бедные, а из довольно приличных семей. Если раньше всем казалось, что только нищие и бомжи собирают, то сейчас нет. Теперь это становится (у нас, по крайней мере) как детская забава. Я, когда была в их возрасте, тоже собирала.

В качестве конфет, которые собрала ее дочь, Наталья не сомневается - говорит, что в поселке все всех знают, и несут на кладбище хорошие угощения.

Поэтому, видимо, Наталья решила все же заставить своего пятилетнего сына взять «угощение» с могилы:

- Сижу и тихо шепчу Ивану: «Смотри, вон там шоколадка лежит. Иди, возьми себе». Он скривил рожу, но все равно пошел. Я с рожей деловой мадам сижу, слышу, как кричит Иван: «Мама, ты чего меня обманула? Там просто коробка от сока лежит». Сдал своего координатора слепошарого!

Муж Натальи, между прочим, развлечения своей семьи не одобряет:

- Он это терпеть не может, что я разрешаю им ходить. Ему стыдно - типа, крутой мен с деньгами, а дети его ползают, - сокрушается Наталья.

Убедить сына набрать конфет на кладбище ей все же удалось: с полными сладостей карманами он отправился в садик, угощать других детей.