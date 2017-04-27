Свердловчанка похвасталась в соцсетях тем, что приучила своих детей воровать еду с могил

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.04.2017
- Ирина ждала этот день больше всех. Приготовила себе пакет, чтобы конфет собрать. Не удивляемся. С самого утра переживала, что я ее со школы быстро не заберу, а то ведь одноклассники вперед ее уйдут собирать. Как приехали на кладбище, так я ее только через два часа нашла. Смотрю, вся красная, уставшая и прет целый пакет (майка) конфет.
- Мне приятно наблюдать за ними, как они бегут на перегонки, чтобы урвать себе горсточку. И причем все дети не бедные, а из довольно приличных семей. Если раньше всем казалось, что только нищие и бомжи собирают, то сейчас нет. Теперь это становится (у нас, по крайней мере) как детская забава. Я, когда была в их возрасте, тоже собирала.
- Сижу и тихо шепчу Ивану: «Смотри, вон там шоколадка лежит. Иди, возьми себе». Он скривил рожу, но все равно пошел. Я с рожей деловой мадам сижу, слышу, как кричит Иван: «Мама, ты чего меня обманула? Там просто коробка от сока лежит». Сдал своего координатора слепошарого!
- Он это терпеть не может, что я разрешаю им ходить. Ему стыдно - типа, крутой мен с деньгами, а дети его ползают, - сокрушается Наталья.
- Большинство интернет-пользователей политику Натальи осудили, назвав это извращением, а живущие в Свердловской области пожалели, что живут в одном регионе с автором поста.