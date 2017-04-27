Центр Екатеринбурга перекроют ради Первомая

Несколько улиц будут закрыты для движения транспорта с раннего утра и до обеда.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.04.2017

В Екатеринбурге 1 мая с 8.00 утра до 15.00 часов будет перекрыто движение транспорта по нескольким улицам в центре города, сообщили в городской администрации 27 апреля.

Будут перекрыты следующие улицы: Пушкина от проспекта Ленина до улицы Малышева, проспект Ленина от улицы Карла Либкнехта до Хохрякова, улица Бориса Ельцина от Челюскинцев до 8 Марта, улица 8 Марта от Бориса Ельцина до Малышева, улица Толмачева от переулка Почтового до проспекта Ленина.

С 00.00 часов до 15.00 1 мая будет действовать запрет на парковку машин на площади 1905 года и на улице Пушкина от проспекта Ленина до Малышева, по улице 8 Марта от Малышева до проспекта Ленина, на проспекте Ленина от улицы Карла Либкнехта до Хохрякова.