Глава Росздравнадзора прибыл в Екатеринбург, чтобы подвести итоги проверок свердловских больниц

Михаил Мурашко рассказал о плюсах и минусах сферы здравоохранения в регионе, нововведениях и приоритетах ведомства.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.04.2017
Глава Росздравнадзора Михаил Мурашко прилетел в Екатеринбурга на слушания по итогам проверок свердловских больниц, сообщает 28 апреля fedpress.
В Екатеринбурге подводят итоги проверок медицинских учреждений в регионе. По словам Мурашко, в Свердловской области не добилась плановых показателей по интервенционной кардиологии, однако социально-демографическая ситуация улучшается, растет продолжительность жизни.
Глава Росздравнадзора рассказал о нововведениях, которые планируется внедрить в отношении врачей и фармацетов. Так, медики при первом нарушении будут получать предписание вместо штрафа. Вместе с тем поправки в Административный кодекс, которые рассматриваются сейчас в Госдуме, предлагают останавливать деятельность учреждений в административном порядке на срок до 90 дней. В случае с поликлиниками деятельность предлагается приостанавливать лишь по определенным видам услуг.
- По словам Мурашко, приоритетной задачей Росздравнадзора, МВД и ФСБ является борьба с подделкой медицинских изделий. В Свердловской области случаев фальсификации не регистрировали, однако за это нарушение в 2016 году по России возбудили 31 уголовное дело.