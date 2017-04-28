Танки в городе: в Екатеринбурге на репетицию парада Победы вывели технику

Снимать участников парада и технику в этот раз никто не препятствовал.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.04.2017

В Екатеринбурге 28 апреля 2017 года прошла новая репетиция парада Победы. На этот раз вместе с пехотинцами на улицы города вывели военную технику. Подробнее смотрите в фоторепортаже «Нашей Газеты».

Первая репетиция прошла в Екатеринбурге 21 апреля 2017 года. Военные очень трепетно относились к съемкам. Горожан просили не публиковать фотографии в интернете из-за «террористической угрозы».

В этот раз условия для зрителей были мягче. Военнослужащие не бегали за екатеринбуржцами с фотоаппаратами.