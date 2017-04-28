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Танки в городе: в Екатеринбурге на репетицию парада Победы вывели технику

Танки в городе: в Екатеринбурге на репетицию парада Победы вывели технику
16+
Фото: Сергей Беляев/«Наша Газета»
Снимать участников парада и технику в этот раз никто не препятствовал.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.04.2017

В Екатеринбурге 28 апреля 2017 года прошла новая репетиция парада Победы. На этот раз вместе с пехотинцами на улицы города вывели военную технику. Подробнее смотрите в фоторепортаже «Нашей Газеты».

Первая репетиция прошла в Екатеринбурге 21 апреля 2017 года. Военные очень трепетно относились к съемкам. Горожан просили не публиковать фотографии в интернете из-за «террористической угрозы».

В этот раз условия для зрителей были мягче. Военнослужащие не бегали за екатеринбуржцами с фотоаппаратами. 

С 20.00 центр Екатеринбурга был перекрыт для транспорта.

В первой репетиции было принято решение не задействовать военную технику, а устроить тренировку только для служащих. В ней принимали четыре «коробки» военных.

По проспекту Ленина от площади 1905 года до пересечения с улицей Карла Либкнехта выстроились танки, бронетранспортеры, самоходки и установки залпового огня.

Среди зрителей затесались друзья и родственники солдат, участвовавших в параде. До начала репетиция они перекрикивались друг с другом.

Солдаты при боевой технике пройдут в полной экипировке. В такой же появились в 2014 году «зеленые человечки» в Крыму.

По обе стороны от проспекта Ленина собрались более двух сотен зрителей. Многие пришли с детьми, чтобы показать им военную технику.

Российский бронеавтомобиль «Тигр» ждет начала парада.

Боевая техника ждет пока все «коробки» военнослужащих промаршируют по площади 1905 года.

После пехотинцев по площади проезжает легендарная «тридцатьчетверка» — один из прославленных танков Великой Отечественной войны. Боевая машина открывает парад техники.

За Т-34 по площади 1905 года следуют танки нового поколения. К сожалению, среди них нет тагильской «Арматы», которую продемонстрировали в 2016 году на параде Победы в Москве.

Парад военной техники продолжают самоходки. Площадь тем временем наполняется дымом выхлопных газов. 

Вслед за гусеничной техникой следуют установки залпового огня.

Техника идет на резвой скорости. К концу ее прохождения уже сложно рассмотреть что-либо через дым.

Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Сергей Беляев, 28.04.2017, 23:54
Тэги: Фото, Эксклюзив, 9 мая
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