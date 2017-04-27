В Екатеринбурге будет две Монстрации? У «парада абсурда» появилось несколько организаторов

Организаторы пытаются согласовать шествие на 1 и 6 мая.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.04.2017

В Екатеринбурге у шествия Монстрации появились сразу два организатора. Независимо друг от друга они пытаются согласовать акцию с властями.

Один из них — Олег Краев 28 апреля 2017 года заявил, что «парад абсурда» пройдет в Екатеринбурге 1 мая в Екатеринбурге.

— Подано уведомление на Монстрацию — марш с шуточными лозунгами 1 мая (пн) сбор 14.30 Ельцин-Центр. Раз ответа нет, то акция согласованна, — написал Краев на своей странице в соцсети.

Одновременно с этим другой организатор бьется с чиновниками за проведение акции. 13 апреля 2017 года журналист Александр Семухин подал документы, но перепутал ведомства. Вместо департамента общественной безопасности региона он отправил заявку в Администрацию города.

— Вы, конечно, будете смеяться, но Монстрацию не согласовали даже ... 6 мая! — написал сегодня Александр Семухин.