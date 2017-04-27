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В Екатеринбурге уничтожили 4,5 тонны запрещенных фруктов и почти 200 килограммов мяса

В Екатеринбурге уничтожили 4,5 тонны запрещенных фруктов и почти 200 килограммов мяса
16+
Фото: Россельхознадзор
Инспекторы изъяли продукцию с овощебазы.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.04.2017

В Екатеринбурге Россельхознадзор уничтожил 4,5 тонны санкционных фруктов и 172 килограмма мяса, сообщили в пресс-службе ведомства 27 апреля.
 
Сотрудники Россельхознадзора, таможни, управления ФСБ и управления по борьбе с экономическими преступлениями областного ГУ МВД проверили овощебазу на улице Комсомольской в Екатеринбурге. В ходе рейда инспекторы изъяли 172 килограмма говядины - на мясо не имелось документов, установить страну происхождения было невозможно. Кроме этого, на базе обнаружили 728 килограммов груз из Гвинеи, завезенных в РФ через границу Белоруссии, 85 килограммов пекинского салата, 336 килограммов яблок и 708 килограммов груш из Польши.
 
Происхождение 2 663 килограммов яблок, 84 килограмма пекинской капусты, 47 килограммов цветной капусты, одного килограмма листьев салата, семи килограммов салата Айсберг и 10 килограммов клубники установить не удалось. 
  • В тот же день все продукты были уничтожены бульдозерами на полигоне ТБО. 
  • Всего за 2016 год в России изъяли и уничтожили 43 тонны овощей и фруктов.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Маша Шмурыгина, 28.04.2017, 10:01
Тэги: Еда
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