В Екатеринбурге воссоздают сцены с фотографий военных лет

Организаторы призывают горожан участвовать в проекте.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.04.2017

В Екатеринбурге запустили акцию ко Дню Победы - организаторы, среди которых Алена Вугельман, Артемий Захаров и Дарья Миролеева, воссоздают сцены с военных фотографии, «оживляя» их. Акция получила название «Живая победа».

Организаторы акции берут снимки военных лет, подыскивают людей, похожих на тех, которые запечатлены на фото, и воссоздают ту же ситуацию. Затем получившуюся фотографию «оживляют» с помощью анимации и озвучивают. Авторы призывают свердловчан отыскать в своих архивах военные снимки и «оживить» их таким образом.

Ради воссоздания кадра, на котором запечатлены рабочие Свердловска, слушающие спецсообщение о начале войны , организаторы обратились за помощью к администрации и горожанам:

- Проверить вышел даже сам глава Александр Якоб. Соорудили мобильную туру, изготовили репродуктор, теперь ждет только вас в 8 утра на площади 1905 года, чтобы было как можно меньше машин, как можно больше сходства. Выберите свой условный образ в кадре и подберите наряд с этом стиле. В холле будет работать гардеоб, - сообщил один из авторов проекта Артемий Захаров.