В Ельцин Центре откроют апартаменты-гостиницу

Самый недорогой стандартный номер обойдется в 15 000 рублей за ночь.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.04.2017

В Ельцин Центре откроется комплекс апартаментов общей площадью около 1000 квадратных метров, сообщили в президентском центре сегодня, 28 апреля.

Называться комплекст будет «Резиденция в Ельцин Центре»

Разрабатывало интерьеры то же бюро, которое занималось внешним видом Ельцин Центра. Как сообщили официальные представители центра, «Резиденция в Ельцин Центре» будет открыта для широкой аудитории, не только для VIP-гостей.

10 номеров разной категории

Предусмотрены 10 номеров разных категорий: 2 президентских номера площадью 200 квадратных метров за 84 тысячи в день, 3 номера люкс (70 квадратных метров), 2 номера бизнес-класса - за 25 тысяч рублей и 3 стандартных (30-40 квадратных метров) - около 15 тысяч рублей за ночь.