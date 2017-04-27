В Свердловской области мать требует три миллиона рублей от владельцев собак, убивших ее дочь

Женщина подала иск в суд.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.04.2017

Мать семилетней девочки, убитой охотничьими псами в свердловской деревне Пальмино, требует от владельцев животных три миллиона рублей, сообщает Ura.ru 27 апреля.

Ольга Завидовская подала в суд на хозяев двух собак, которые в феврале этого года загрызли ее семилетнюю дочь. Владельцы животных , убитых вскоре после трагедии, отказались помогать семье погибшей девочки, и теперь Ольга намерена получить от них три миллиона рублей.

Следственный комитет по факту гибели ребенка возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Прокуратура во время проверки выяснила, что псы держали в страхе всю деревню, нападали на других собак и убивали их. Сельчане жаловались на агрессивных животных их владельцам, однако те не обращали на происходящее внимание.

В день гибели девочки ее мать находилась в роддоме с третьим ребенком. В иске женщина отметила, что после трагедии не может спать, часто плачет, похудела и поседела. Ольга также пожаловалась, что владельцы собак - 42-летний Александр Фомин и 54-летний Эдуард Канифин - в первую очередь извинились вовсе не перед семьей ребенка. Канифин извинился перед своей собакой за то, что ему придется ее убить, а Фомин - перед своей женой за то, что испортил ей жизнь.