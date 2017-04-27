За рекламу с девочками екатеринбургский рекламщик получил престижную премию

16+ Фото: скриншот ролика

В ролике утверждается, что "наши девчонки сделаны из железа, из стремлений, из самоотдачи и сражений". Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.04.2017 Накануне, 27 апреля, ролик, в участии которого принимал участие экс-екатеринбуржец, получил престижнейшую английскую премию D&AD Award, аналог голливудского "Оскара". Рекламный ролик Nike "Из чего же сделаны наши девчонки?", в создании которого участвовал копирайтер из Екатеринбурга Евгений Примаченко, взял награду в категории "Лучшее использование музыки в видеорекламе". Евгений Примаченко сейчас является сотрудником амстердамского агентства Wieden + Kennedy.

В ролике обыгрывается детская песня "Из чего же сделаны наши девчонки?", где спортивный бренд рекламирует сильных и красивых женщин, которые сделаны "из железа, из стремлений, из самоотдачи и сражений". Режиссером видео стал британский клипмейкер Дэвид Уилсон.

Символами признания судейского жюри являются награды в виде карандашей (так как премия дизайнерская), главной наградой считается «Черный Карандаш» (Black Pencil).

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