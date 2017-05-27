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Екатеринбуржцы «зажгли» Городской пруд: фоторепортаж с фестиваля водных фонариков

Екатеринбуржцы «зажгли» Городской пруд: фоторепортаж с фестиваля водных фонариков
16+
Фото: Евгений Светлый / «Наша Газета»
Два вечера подряд сотни огоньков освещали речную гладь в центре уральской столицы.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.05.2017

Фестиваль водных фонариков проходил в Екатеринбурге два вечера подряд, 26 и 27 мая. Сотни екатеринбуржцев пришли на Олимпийскую Набережную напротив спортивного комплекса «Динамо», чтобы, запустив фонарики по водной глади Городского пруда, загадать свои самые заветные желания. 
 
И хотя оба вечера массовый запуск начинался после 22:00, еще за полтора часа до этого на набережной уже было многолюдно. Причем среди пришедших было очень много парочек, загадывавших совместную долгую и счастливую жизнь, а также студентов, у которых главное желание – успешно сдать грядущую сессию. 
 
 На фоне вечернего неба акваторию пруда осветили сотни фонариков. И под звуки скрипки желания жителей столицы Урала отправились в сказочное путешествие по водной глади Исети. 
 
Смотрите фоторепортаж НАШЕЙ с этого волшебного праздника.
 
 
 
 
 
Среди пришедших было много парочек.
– А что ты загадал? – спрашивает девочка у своего папы.
– Не скажу, а то не сбудется, – отвечает молодой отец. 
Еще за полтора часа до массового запуска на набережной было очень многолюдно.
 
 
 
 
 
 
А вот эта екатеринбурженка вместо того, чтобы покупать фонарик, сделала такой чудесный кораблик, который быстро умчался куда-то вдаль.
Екатеринбурженки, устровишие девичник для своей подружки, пришли на набережную, чтобы будущая невеста загадала желание накануне свадьбы.   
 
 
Кому не хватало места на пирсе, шли вот на такие рискованные трюки. 
 
Когда стемнело, на главной сцене началось фаер-шоу, а затем над речной гладью раздались звуки скрипки.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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Евгений Светлый, 28.05.2017, 10:20
Тэги: Фото, Культура, Отдых
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