«Зачем вы меня втянули в этот ад»: майская велопрогулка превратила екатеринбуржцев в гряземесов

Ранее НАША опубликовала отзывы участников , которые попали на старт в самую грозу. Велосипедистам пришлось штурмовать трассу по свежей грязи.

Один из участников пробега Илья Останин рассказал «Нашей Газете» о приключениях екатеринбургских велосипедистов.

В Екатеринбурге 27 мая 2017 года прошла традиционная велопрогулка по трем маршрутам и в непролазной грязи.

На 60-м километре, когда большая часть пути была пройдена, даже велосипедисты со стажем устали от грязи.

Участникам предлагали пройти трассы по 15, 30 и 70 километров. В общей сложности в пробеге приняли участие около 10 тысяч человек.