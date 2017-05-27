Новейший российский пассажирский лайнер МС-21 совершил первый пробный полет

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.05.2017
– Продолжительность полета составила 30 минут, он проходил на высоте 1000 метров при скорости 300 км/час, – говорится в сообщении корпорации.
– Полетное задание выполнено полностью, – приводит пресс-служба слова Кононенко. – Полет прошел в штатном режиме. Замечаний, препятствующих продолжению испытаний, не выявлено.
– Мы вложили в наш самолет самые передовые технические решения, которые обеспечат повышенный комфорт пассажирам и привлекательные экономические характеристики авиакомпаниям, – заявил в свою очередь глава корпорации «Иркут» Олег Демченко. – И сегодня я счастлив сообщить, что первый полет МС-21 прошел успешно.
- МС-21-300 – пассажирский самолет нового поколения вместимостью от 163 до 211 пассажиров.
- В новой истории России с нуля произвели пока только один гражданский самолет – региональный Sukhoi Super Jet-100 (первый полет был осуществлен в 2008 году, эксплуатируется с 2011 года, – Прим. авт.). МС-21 отличается от него увеличенной дальностью полета и большим количеством посадочных мест.
- Как сообщает ТАСС, на данный момент портфель заказов на МС-21 составляет 285 самолетов. Причем по контрактам на изготовление 175 лайнеров уже выплачены авансы.
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