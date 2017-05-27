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Новейший российский пассажирский лайнер МС-21 совершил первый пробный полет

Новейший российский пассажирский лайнер МС-21 совершил первый пробный полет
16+
Фото: пресс-служба корпорации "Иркут"
Испытание самолета прошло в штатном режиме.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.05.2017

28 мая в Иркутске состоялся первый полет новейшего российского  пассажирского самолета МС-21-300. Как сообщает пресс-служба изготовившей авиалайнер корпорации «Иркут», испытательный полет, который продолжался полчаса, прошел в штатном режиме.
 

– Продолжительность полета составила 30 минут, он проходил на высоте 1000 метров при скорости 300 км/час, – говорится в сообщении корпорации. 

Самолет пилотировали летчики-испытатели, герои России Олег Кононенко и Роман Таскаев. 

– Полетное задание выполнено полностью, – приводит пресс-служба слова Кононенко. – Полет прошел в штатном режиме. Замечаний, препятствующих продолжению испытаний, не выявлено. 

– Мы вложили в наш самолет самые передовые технические решения, которые обеспечат повышенный комфорт пассажирам и привлекательные экономические характеристики авиакомпаниям, – заявил в свою очередь глава корпорации «Иркут» Олег Демченко. – И сегодня я счастлив сообщить, что первый полет МС-21 прошел успешно.

Об этом сразу же доложили  президенту России Владимир Путину. И, как сообщил СМИ официальный представитель Кремля, глава государства поздравил коллектив компании-производителя с этим событием.
 
  • МС-21-300 – пассажирский самолет нового поколения вместимостью от 163 до 211 пассажиров.
  • В новой истории России с нуля произвели пока только один гражданский самолет – региональный Sukhoi Super Jet-100 (первый полет был осуществлен в 2008 году, эксплуатируется с 2011 года, – Прим. авт.). МС-21 отличается от него увеличенной дальностью полета и большим количеством посадочных мест.
  • Как сообщает ТАСС, на данный момент портфель заказов на МС-21 составляет 285 самолетов. Причем по контрактам на изготовление 175 лайнеров уже выплачены авансы.

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Евгений Светлый, 28.05.2017, 20:50
Тэги: Видео, Транспорт, Новости
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Олег28 мая 2017, 22:02
КонеЧно ЗнаКовОе событие.Однако,бросать ту-204 тоже не дело.Есть шанс использовать наработки освоенныепри МС_21 как то: чёрное крыло,максимальное использование композитных материалов для облегчения веса,а так же новый перспективный двигатель ПД-14,а за тем и ПД-18Р. Тогда и модернизация модели Ту 204(ТУ-330) расширит линейку продуктов авиастроения и внесёт свою лепту в развитие экономики РФ..
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