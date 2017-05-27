Ученые выяснили, в какую погоду сложнее всего выспаться

Согласно исследованиям сотрудников Калифорнийского университета, наш сон зависит от температуры воздуха.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.05.2017

Повышение температуры воздуха по ночам отрицательно сказывается на нашем сне, сообщает агентство научной информации Eurekalert! со ссылкой на Калифорнийский университет в Сан-Диего (США).

В исследовании, которое сотрудники университета проводили целых 9 лет, приняли участие 765 тысяч американцев. Ученые сравнивали данные людей о бессонных ночах с наблюдениями за температурой воздуха, которые были предоставлены Национальным центром экологической информации.

По словам сотрудника Калифорнийского университета Ника Обрадовича, аномальное повышение температуры в ночное время всего на один градус приводит к тому, что в месяц на каждую сотню человек приходится три бессонные ночи. Если же предположить, что «скачки» температуры будут наблюдаться ежедневно в течение месяца, то речь будет идти уже о девяти миллионах ночей с недосыпом.

По оценкам ученых, если так пойдет и дальше, то к 2050 году эти «тревожные» показатели могут вырасти в два раза. Причем, стоит заметить, что с возрастом зависимость сна от температуры воздуха усиливается. Так, люди старше 65 лет страдают проьлемами со сном в два раза чаще, чем молодежь.

– Негативный эффект теплых ночей чаще всего, что очевидно, наблюдается летом, – прокомментировал Обрадович. – Можно предположить, что в теплых странах люди сильнее страдают от проблем со сном.

Но так ли это на самом деле, станет известно лишь после ряда дополнительных исследований.

Специалисты напоминают, что люди с хроническим недосыпом чаще болеют, а также это негативно сказывается на их психологическом состоянии. Основные симптомы недосыпания – плохое настроение, вялость, тревожность.

Но не стоит забывать, что переизбыток сна опен для здоровья, как и недосып. По данным медиков, оптимальное время сна для взрослого человека составляет примерно 7-8 часов в сутки.

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