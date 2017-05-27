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В Екатеринбурге на четыре дня перекроют улицу Софьи Ковалевской

В Екатеринбурге на четыре дня перекроют улицу Софьи Ковалевской
16+
Фото: www.google.ru/maps
Движение в районе главного корпуса УрФУ будет закрыто из-за ремонта инженерных сетей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.05.2017

В Екатеринбурге коммунальщики на четыре дня закроют движение по улице Софьи Ковалевской в районе главного корпуса УрФУ. Причина перекрытия – ремонт инженерных сетей.

– Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина согласовал четырехдневное закрытие движения транспорта по улице Софьи Ковалевской в районе дома № 10, – сообщается на сайте городской администрации.

  • Работы пройдут в конце следующей недели –  с 2 по 5 июня 2017 года.
 

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Евгений Светлый, 28.05.2017, 20:00
Тэги: Дороги, Авто, Новости
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