За 4 дня до лета на севере Свердловской области выпал снег

Не совсем обычные для конца мая осадки наблюдали жители Серова и Краснотурьинска.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.05.2017
Как и обещали синоптики, в воскресенье, 28 мая, на север Свердловской области пришел циклон, который принес осадки в виде мокрого снега. «Майские снегопады» прошли сегодня в Серове и Краснотурьинске.
– Капризы природы не знают границ, – подписала фотографии с засыпанными снегом цветами жительница Краснотурьинска Наталья Тумашова.
Фото: Наталья Тумашова
Фото: Наталья Тумашова
Фото: Наталья Тумашова
Фото: Наталья Тумашова
– Да, 28 мая у нас снова снег, – подтвердил житель Краснотурьинска Александр.
Фото: Александр Калинин
Фото: Александр Калинин
Как сообщила корреспонденту НАШЕЙ еще одна свидетельница столь необычного для конца мая погодного явления Екатерина Анучина, которая была в регионе проездом, снегопад также прошел в Североуральске и в городах Ханты-Манскийского автономного округа – Югорске и Советском.
Фото: Екатерина Анучина
Фото: Екатерина Анучина
- Напомним, что в Екатеринбурге снег шел 15 мая.
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