За 4 дня до лета на севере Свердловской области выпал снег

Не совсем обычные для конца мая осадки наблюдали жители Серова и Краснотурьинска.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.05.2017

Как и обещали синоптики , в воскресенье, 28 мая, на север Свердловской области пришел циклон, который принес осадки в виде мокрого снега. «Майские снегопады» прошли сегодня в Серове и Краснотурьинске.

– Капризы природы не знают границ, – подписала фотографии с засыпанными снегом цветами жительница Краснотурьинска Наталья Тумашова.

Фото: Наталья Тумашова

Фото: Наталья Тумашова

Фото: Наталья Тумашова

Фото: Наталья Тумашова Фото: Наталья Тумашова

– Да, 28 мая у нас снова снег, – подтвердил житель Краснотурьинска Александр.

Фото: Александр Калинин

Фото: Александр Калинин

Как сообщила корреспонденту НАШЕЙ еще одна свидетельница столь необычного для конца мая погодного явления Екатерина Анучина, которая была в регионе проездом, снегопад также прошел в Североуральске и в городах Ханты-Манскийского автономного округа – Югорске и Советском.

Фото: Екатерина Анучина

Фото: Екатерина Анучина Фото: Екатерина Анучина

Напомним, что в Екатеринбурге снег шел 15 мая.

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