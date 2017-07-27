Четыре предприятия Екатеринбурга имели долги по зарплате в 9,5 миллионов рублей

Люди не получали деньги по 10 месяцев.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.07.2017

Прокуратура Свердловской области добилась выплаты зарплат сотрудникам четырех екатеринбургских предприятий.

У "Уралэнергостройкомплекс" имелась задолженность зарплате с апреля 2016 по февраль 2017 года в сумме 2,4 миллиона рублей. За аналогичный период накопился долг и у ООО "СистемСтройЦентр" - 1,2 миллиона рублей.

С мая по декабрь 2016 года "Автотехстрой" задолжал 5,3 миллиона, а "Уктусстрой" не выплатил 441 тысячу рублей с июля 2016 по январь 2017. Общая сумма долга – 9,4 миллиона рублей.

После вмешательства прокуратуры все деньги были выплачены.

Добавим, что "Уралэнергостройкомплекс" был застройщиком ЖК "Первый Николаевский" в Екатеринбурге, который до сих пор не достроили.

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