Екатеринбуржец создаст симулятор метро

На данный момент он создал станции Проспект космонавтов и Уралмаш.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.07.2017
Юный житель Екатеринбурга 18-летний Игорь в скором времени закончит разработку компьютерной игры. Симулятор позволит любому почувствовать себя машинистом поезда в метро уральской столицы.
На сегодняшний день, в бета-версии игры доступны станции Проспект Космонавтов и Уралмаш.
- Когда все 9 станций будут доступны, он выложит игру в свободном доступе на своем сайте.
- Создатель отмечает, что не преследует коммерческие цели, а хочет просто поиграть.
- Несмотря на то, что в игре достаточно плохая графика, она может прийтись по душе жителям Екатеринбурга.
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