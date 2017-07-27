Бывший замглавы Сысерти получил три года колонии-поселения

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.07.2017
В Свердловской области суд вынес приговор первому заместителю главы Сысерти. Константин Сурин был признан виновным в превышении должностных полномочий.
По версии следствия, с января по сентябрь 2013 года Сурин, работал главой Кашинской сельской администрации. Как выяснили силовики, он оформлял подложные выписки на безвозмездное получение земель. Ущерб, причиненный Сысертскому городскому округу оценили в 17 миллионов рублей.
– Среди тех, на кого оформлялись документы, были отец Сурина и его знакомые, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
По решению суда, ближайшие три года чиновник проведет в колонии-поселении.
- Ранее НАША уже писала, что Сурин был отстранен от занимаемой должности.
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