Бывший замглавы Сысерти получил три года колонии-поселения

Ущерб от махинаций экс-чиновника оценили в 17 миллионов рублей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.07.2017

В Свердловской области суд вынес приговор первому заместителю главы Сысерти. Константин Сурин был признан виновным в превышении должностных полномочий.

По версии следствия, с января по сентябрь 2013 года ​​​Сурин, работал главой Кашинской сельской администрации. Как выяснили силовики, он оформлял подложные выписки на безвозмездное получение земель. Ущерб, причиненный Сысертскому городскому округу оценили в 17 миллионов рублей.

– Среди тех, на кого оформлялись документы, были отец Сурина и его знакомые, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

По решению суда, ближайшие три года чиновник проведет в колонии-поселении.

Ранее НАША уже писала, что Сурин был отстранен от занимаемой должности.

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