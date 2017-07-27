Время, дела или цирк: стартовало голосование за героя Ленинского района для игры-бродилки по Екатеринбургу

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.07.2017
– Во время опроса екатеринбуржцев удалось выяснить интересную деталь: жители зачастую относят весь исторический центр города именно к Ленинскому району, хотя это не так. Район появился в 1934 году после постановления свердловского Горсовета. Свое название он получил сразу и сохранил его до сих пор. Основу Ленинского района составили территории торговой стороны дореволюционного Екатеринбурга – Гостиный двор, Мытный двор, Зеленый рынок, рынок на Коковинской площади, Хлебная площадь, Щепная площадь, – рассказал научный сотрудник музея истории Екатеринбурга Евгений Бурденков. – Историческая застройка улиц Успенской, Уктусской и Покровского проспекта – это были магазины крупных торговцев и промышленников.
– В этом районе могу отметить картинную галерею на Вайнера, ныне музей изобразительных искусств, – отметила пенсионер Наталья Николаевна.
– Сразу же возникает в голове Ленинское РУВД. Про него в начале века рассказывали байки, будто бы это самое жесткое из районных управлений милиции, – рассказал переводчик Николай.
– В Ленинском районе много прекрасных мест, но выделю кинотеатр "Салют", потому что он мой любимый. И дом с треугольными балконами, который рядом с ним, – сообщил продавец автомагазина Олег.
- Голосование через сайт музея или группу "ВКонтакте" продлится до 4 августа. После этого сотрудники представят тройку героев от Чкаловского района.
- Официальная презентация игры "Мегавыходной в Екатеринбурге" запланирована на 19 августа, в День города. На Плотинке можно будет сфотографироваться со всеми героями районов Екатеринбурга.
- Героем Уралмаша и Эльмаша стала Принцессе Белла Башни, а лицом Кировского выбрали МС Шарташ. Верх-Исетский в игре будет представлять Сталевар Огоньков.
Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!