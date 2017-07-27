Время, дела или цирк: стартовало голосование за героя Ленинского района для игры-бродилки по Екатеринбургу

Лицом Железнодорожного выбрали Машиниста Тутуева.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.07.2017

Новым героем для игры-настолки про Екатеринбург был выбран Машинист Тутуев – именно за него проголосовало большинство горожан, сообщили НАШЕЙ 28 июля в Музее истории Екатеринбурга. Он будет представлять Железнодорожный район.

Сегодня, в пятницу, стартует голосование по выбору лица для Ленинского района, который является самым маленьким по площади.

– Во время опроса екатеринбуржцев удалось выяснить интересную деталь: жители зачастую относят весь исторический центр города именно к Ленинскому району, хотя это не так. Район появился в 1934 году после постановления свердловского Горсовета. Свое название он получил сразу и сохранил его до сих пор. Основу Ленинского района составили территории торговой стороны дореволюционного Екатеринбурга – Гостиный двор, Мытный двор, Зеленый рынок, рынок на Коковинской площади, Хлебная площадь, Щепная площадь, – рассказал научный сотрудник музея истории Екатеринбурга Евгений Бурденков. – Историческая застройка улиц Успенской, Уктусской и Покровского проспекта – это были магазины крупных торговцев и промышленников.

У жителей города район ассоциируется с музеями, администрацией, кинотеатром "Салют", площадью 1905 года, цирком, пешеходной улицей Вайнера.

– В этом районе могу отметить картинную галерею на Вайнера, ныне музей изобразительных искусств, – отметила пенсионер Наталья Николаевна. – Сразу же возникает в голове Ленинское РУВД. Про него в начале века рассказывали байки, будто бы это самое жесткое из районных управлений милиции, – рассказал переводчик Николай. – В Ленинском районе много прекрасных мест, но выделю кинотеатр "Салют", потому что он мой любимый. И дом с треугольными балконами, который рядом с ним, – сообщил продавец автомагазина Олег.

Сотрудники музея, опираясь на ответы, придумали и нарисовали трех новых героев: ими стали Клоун Циркачевский, Хронология Миллисекундовна и Чиновник Делоделов.

Голосование через сайт музея или группу "ВКонтакте" продлится до 4 августа. После этого сотрудники представят тройку героев от Чкаловского района.

Официальная презентация игры "Мегавыходной в Екатеринбурге" запланирована на 19 августа, в День города. На Плотинке можно будет сфотографироваться со всеми героями районов Екатеринбурга.

Героем Уралмаша и Эльмаша стала Принцессе Белла Башни, а лицом Кировского выбрали МС Шарташ. Верх-Исетский в игре будет представлять Сталевар Огоньков.

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