Кольцовская таможня изъяла 1200 радиоактивных наклеек

Их заказали через интернет-магазин.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.07.2017
В 2017 году в аэропорту Кольцово 7 раз задерживали опасные для здоровья посылки. В одной из таких нашли 1 277 наклеек для телефонов, которые оказались радиоактивными. Опасный товар был заказан в интернет-магазине.
– Согласно рекламе, чудо-изобретение призвано "защищать от вредного электромагнитного излучения". Однако предметы оказались не средством защиты от излучения, а его источником, – сообщает таможня.
- Все радиоактивные товары будут уничтожены.
- Также сообщается, что за 2016 год было найдено 3 радиоактивных посылки, в которых нашли 106 опасных предметов.
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