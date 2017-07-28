«Однажды нашли вора по отпечатку уха»: криминалист из Екатеринбурга рассказал о тонкостях дактилоскопии

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.07.2017
Метод опознания человека по отпечаткам пальцев впервые был применен англичанином Уильямом Гершелем 159 лет назад – 28 июля 1858 года. С тех пор дактилоскопия получила широкое распространение в мире, став одним из главных методов при розыске преступников. В России дактилоскопический учет начали вести в 1904 году. Тогда был издан указ, согласно которому у всех преступников в обязательном порядке начали снимать отпечатки пальцев.
Корреспондент НАШЕЙ встретился с замначальника экспертно-криминалистического центра ГУ МВД по Свердловской области полковником Олегом Косицким, чтобы узнать у него, какие методы применяются в современной дактилоскопии, как найти преступника по отпечатку пальца или другой части тела, и можно ли подделать папиллярные узоры пальцев.
Несмываемые доказательства
Оказывается, узоры на пальцах формируются у человека еще в утробе матери и не меняются на протяжении всей жизни. Со временем они лишь увеличиваются, поэтому по расстоянию между линиями специалист способен определить возраст человека.
– В настоящее время различают три типа папиллярных узоров: дуговой, завитковый и петлевой, – объяснил азы дактилоскопии полковник полиции.
Ознакомившись с теорией, журналист НАШЕЙ попросил рассказать самые необычные случаи из практики.
– Ну, например, был случай на территории Верх-Исетского района, - начал Олег Косицкий. – Мужчина убил женщину во время застолья и, чтобы скрыть следы преступления, положил всю посуду и бутылки в ванну и включил горячую воду. Казалось бы, все должно было смыться. Но, не побоявшись трудностей, спустив воду, мы начали детально изучать посуду. В итоге нашли один единственный след. Но его хватило, чтобы идентифицировать преступника. Он был так называемым «гастролером», приехавшим с юга России. После убийства он уехал из города, прихватив с собой шубы и золото своей жертвы.
А однажды квартирного вора удалось поймать по отпечатку… уха! Преступник прижимался им к дверям, чтобы понять, находится ли кто-то внутри жилища. Воришка даже не догадывался, что отпечатки уха, так же как и следы стоп у каждого человека, – индивидуальны.
С таким чемоданом криминалисты работают на месте преступления.
Чем больше завитков, тем человек умнее?
– В кино часто показывают, как преступники сводят себе подушечки пальцев кислотой, чтобы не оставлять отпечатки. Это возможно?
– Нужно понимать, что узоры имеют свойство восстанавливаться, и чтобы их уничтожить, необходимо сильное хирургическое вмешательство. Но, помимо появления шрамов, пальцы такого человека полностью лишатся осязания.
– А возможно ли подделать отпечатки, к примеру, сделать накладки, имитирующие капиллярные узоры другого человека?
– Можно, но это очень трудоемкий процесс и для этого нужно быть экспертом в этой области.
– А у животных есть папиллярные узоры?
– У приматов они такие же, как у людей, но у них доминирует дуговой узор. Кстати, американцы на основании этого выдвинули теорию, согласно которой у людей с низким интеллектом на пальцах рук доминирует дуговой узор, а у людей с высоким – завитковый, - рассказал Косицкий, отметив, что теория не является общепринятой.
Типы узоров (слева направо): дуговой, завитковый, петлевой
КСТАТИ
Где еще используют дактилоскопию?
Помимо преступников, у которых снимают отпечатки в обязательном порядке, многие проходят ее добровольно. Как объяснили в полиции, это может существенно облегчить жизнь.
- Предположим, вы поехали на отдых, например, в Рим. Там карманники украли у вас документы. Вы обращаетесь в посольство. Там, чтобы установить вашу личность, вас будут допрашивать. А еще посольству нужно отправить запрос и дождаться ответа. На это может уйти весь ваш отпуск. А если вы проходили дактилоскопию, все существенно упрощается. Тогда посольству нужно лишь запросить вашу дактилокарту, – объяснил Олег Косицкий, отметив, что записаться на эту процедуру можно через портал государственных услуг.