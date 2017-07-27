На День города в Екатеринбург приедут Дмитрий Нагиев, Валерий Меладзе и Полина Гагарина

А также экс-участница группы "Фабрика" Сати Казанова.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.07.2017
В Екатеринбурге в праздновании Дня города примут участие Сати Казанова, Стас Пьеха, Полина Гагарина, Валерий Меладзе, Дмитрий Нагиев и другие звезды.
В программу Дня города вошли 43 мероприятия, основная масса которых намечена на 19 августа. В этом году основание уральской столицы вместе с горожанами отпразднуют сразу несколько российских звезд, рассказали в администрации города. Так, на площади 1905 года в рамках программы «Ural music night: избранное и неизданное» выступит с концертом легендарная группа "Чайф", в Историческом сквере споют Стас Пьеха и бывшая участница группа "Фабрика" Сати Казанова.
На Октябрьской площади состоится шоу "Голоса Екатеринбурга", ведущим которого станет Дмитрий Нагиев, а участниками – Полина Гагарина, Валерий Меладзе и Александр Пантыкин. В Академическом выступят группы "Трубецкой" и "Ногу свело".
- Масштабное празднование Дня города завершится фейерверком. На официальном сайте Екатеринбурга в преддверии праздника появился специальный раздел, где желающие могут получить всю информацию о Дне города.
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