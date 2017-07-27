На домашних матчах «Урала» начнут продавать пиво

Уже завтра «шмели» на своем поле сыграют с "Уфой".
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.07.2017
Теперь на домашних матчах футбольного клуба "Урал" будут продавать пиво. Нововведение появится с 29 июля, когда в Екатеринбурге пройдет матч с «Уфой».
– Во время домашних матчей» в точках питания, которые расположены за каждым сектором стадиона "СКБ-Банк Арена", теперь можно приобрести холодное безалкогольное пиво Amstel и Heineken, – сообщает пресс-служба клуба.
- Также на арене "шмелей" начнут продавать мороженное.
- Напомним, что новый сезон "Урал" начал с ничьи с "Ростовом" и выездной победой над "Динамо".
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