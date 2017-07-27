Подрядчика оштрафовали на 250 тысяч рублей за строительство «Пятерочки» в Каменске-Уральском

Подрядчик не имел разрешения на реконструкцию жилого дома.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.07.2017
Арбитражный суд Свердловской области оштрафовал ООО "Агроторг". Причиной стала незаконная реконструкция жилого дома по улице Жуковского в Каменске-Уральском. Там открыли продуктовый магазин "Пятерочка".
Отсутствие нужных документов обнаружила прокуратура и довела дело до суда. После возбуждения двух административных дел о нарушении градостроительного кодекса застройщика оштрафовали на 250 тысяч рублей.
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