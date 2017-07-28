Советы от МЧС, как безопасно провести жаркие выходные

Наибольшую внимательность стоит соблюдать при купании и разжигании костра.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.07.2017

Предстоящие выходные в Свердловской области сохранится сухая и жаркая погода. Температура воздуха днем поднимется до +25 градусов. В связи с этим МЧС предупреждает всех тех, кто собирается отправиться на отдых в лес или к водоемам.

1) По возможности не используйте открытый огонь. Если же вы все таки развели костер, обязательно закопайте его, когда будете уходить.

2) Купание пьяным и в запрещенных местах – может стоить вам жизни.

3) На солнце всегда находитесь в головном уборе.

4) Не теряйте детей из виду.

5) Если отправляетесь в дальнюю поездку на машине, следует заранее подготовить автомобиль.

6) Если во время движения вас ослепило солнце – сбавьте скорость.

7) Если вы почувствовали сонливость за рулем – остановитесь на обочине и отдохните.

Справка:

На сегодняшний день в области признали безопасными только 9 пляжей:

- три пляжа в Первоуральском городском округе: пляж базы отдыха "Кемпинг" на пруду в пос.Хрустальном, пляж "Ребус" на Нижне-Шайтанском водохранилище, пляж санатория-профилактория "Озеро Глухое";

- в Сысертском городском округе: пляж турбазы "Прометей";

- в Нижнем Тагиле: пляж санатория-профилактория "Ленёвка";

- в Режевском городском округе: пляж санатория "Липовка";

- в Рефтинском городском округе: пляж базы отдыха "Ребячий хуторок" на Рефтинском водохранилище;

- в Новоуральске: городской пляж на Верх-Нейвинском пруду;

- в Кушвинском городском округе: городской пляж на Кушвинском пруду.

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