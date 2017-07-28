Советы от МЧС, как безопасно провести жаркие выходные

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.07.2017
Предстоящие выходные в Свердловской области сохранится сухая и жаркая погода. Температура воздуха днем поднимется до +25 градусов. В связи с этим МЧС предупреждает всех тех, кто собирается отправиться на отдых в лес или к водоемам.
1) По возможности не используйте открытый огонь. Если же вы все таки развели костер, обязательно закопайте его, когда будете уходить.
2) Купание пьяным и в запрещенных местах – может стоить вам жизни.
3) На солнце всегда находитесь в головном уборе.
4) Не теряйте детей из виду.
5) Если отправляетесь в дальнюю поездку на машине, следует заранее подготовить автомобиль.
6) Если во время движения вас ослепило солнце – сбавьте скорость.
7) Если вы почувствовали сонливость за рулем – остановитесь на обочине и отдохните.
Справка:
На сегодняшний день в области признали безопасными только 9 пляжей:
- три пляжа в Первоуральском городском округе: пляж базы отдыха "Кемпинг" на пруду в пос.Хрустальном, пляж "Ребус" на Нижне-Шайтанском водохранилище, пляж санатория-профилактория "Озеро Глухое";
- в Сысертском городском округе: пляж турбазы "Прометей";
- в Нижнем Тагиле: пляж санатория-профилактория "Ленёвка";
- в Режевском городском округе: пляж санатория "Липовка";
- в Рефтинском городском округе: пляж базы отдыха "Ребячий хуторок" на Рефтинском водохранилище;
- в Новоуральске: городской пляж на Верх-Нейвинском пруду;
- в Кушвинском городском округе: городской пляж на Кушвинском пруду.
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