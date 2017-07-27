Торощин и Сергин стали зарегистрированными кандидатами в губернаторы

Они успешно прошли муниципальный фильтр.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.07.2017
Депутат Госдумы Игорь Торощин и депутат городской думы Екатеринбурга Дмитрий Сергин стали первыми зарегистрированными кандидатами в губернаторы Свердловской области. Каждый из них выложил фото своего удостоверения в Facebook.
Обоим кандидатам удалось набрать 131 необходимую подпись при прохождении муниципального фильтра. Сергина поддержали 58 муниципалитетов, а Торощина – 60.
Напомним, что Торощин выдвигается на пост главы региона от ЛДПР, а Сергин от Российской партии пенсионеров.
- Ранее документы о прохождении муниципального фильтра сдали Евгений Куйвашев, Дмитрий Ионин, Алексей Парфенов и Константин Кисилев.
- При этом избирком уличил Парфенова и Ионина в недобросовестной агитации.
Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!