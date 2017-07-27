Торощин и Сергин стали зарегистрированными кандидатами в губернаторы

Они успешно прошли муниципальный фильтр.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.07.2017

Депутат Госдумы Игорь Торощин и депутат городской думы Екатеринбурга Дмитрий Сергин стали первыми зарегистрированными кандидатами в губернаторы Свердловской области. Каждый из них выложил фото своего удостоверения в Facebook.

Обоим кандидатам удалось набрать 131 необходимую подпись при прохождении муниципального фильтра. Сергина поддержали 58 муниципалитетов, а Торощина – 60.

Напомним, что Торощин выдвигается на пост главы региона от ЛДПР, а Сергин от Российской партии пенсионеров.

Ранее документы о прохождении муниципального фильтра сдали Евгений Куйвашев, Дмитрий Ионин, Алексей Парфенов и Константин Кисилев.

При этом избирком уличил Парфенова и Ионина в недобросовестной агитации.

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