В Екатеринбурге в День города продлят работу общественного транспорта

Развозить горожан после праздника будут 44 трамвая, 80 троллейбусов и 60 автобусов.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.07.2017

В Екатеринбурге в День города общественный транспорт будет курсировать до часу ночи.

Работу городского транспорта 19 августа продлят, чтобы горожане и гости города могли разъехаться по домам после завершения праздничных мероприятий. Напомним, финалом празднования Дня города станет фейерверк, который начнется в 22.30.

Обслуживать горожан в этот день будут 80 троллейбусов, 60 автобусов и 44 трамвая.