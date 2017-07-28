В Екатеринбурге в День города продлят работу общественного транспорта

Развозить горожан после праздника будут 44 трамвая, 80 троллейбусов и 60 автобусов.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.07.2017
В Екатеринбурге в День города общественный транспорт будет курсировать до часу ночи.
Работу городского транспорта 19 августа продлят, чтобы горожане и гости города могли разъехаться по домам после завершения праздничных мероприятий. Напомним, финалом празднования Дня города станет фейерверк, который начнется в 22.30.
Обслуживать горожан в этот день будут 80 троллейбусов, 60 автобусов и 44 трамвая.
- Напомним, в честь Дня города в Екатеринбурге запланированы 43 мероприятия, большинство из них пройдут 19 августа.
- Отмечать праздник вместе с горожанами будут сразу несколько российских звезд: Полина Гагарина, Дмитрий Нагиев, Сати Казанова и другие.