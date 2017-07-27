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В Свердловской области 55 тысяч детей пойдут в первый класс

В Свердловской области 55 тысяч детей пойдут в первый класс
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Фото: архив НАШЕЙ
Уже 30% учреждений прошли проверку.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.07.2017

В этом году школы Свердловской области примут 55 000 первоклашек. Это на 10 тысяч больше, чем в 2012 году.

К новому учебному году выделили 620 миллионов рублей. Деньги пошли на подготовку 2 642 образовательных учреждений. Это тысяча школ, 1 254 детских сада и другие учреждения.

– По состоянию на 25 июля в области уже прошли приемку более 30 процентов учреждений. Завершится приемка к 15 августа. Ведется проверка наличия охраны, кнопок тревожной сигнализации, систем видеонаблюдения, контрольно-пропускных систем, целостности ограждений, – сообщает сайт правительства Свердловской области.

  • Также в этом году школы области получили 45 новых автобусов.

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Олег Галимов, 28.07.2017, 17:30
Тэги: Новости дня, Дети, Деньги
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