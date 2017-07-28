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В Свердловской области расширят природный парк «Оленьи ручьи»

В Свердловской области расширят природный парк "Оленьи ручьи"
16+
Фото: www.olen.ur.ru
Территория парка увеличится на треть.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.07.2017

В Свердловской области площадь природного парка "Оленьи ручьи" увеличат на шесть тысяч гектаров.
 
Проект постановления о расширении природного парка приняли 28 июля на заседании областного правительства. По словам министра природных ресурсов и экологии региона Алексея Кузнецова, парк нуждается в расширении границ. Дополнительного финансирования для этого не потребуется, сообщает "Уралинформбюро".
 
Сейчас площадь парка составляет 12,7 тысячи гектаров. Расширить территорию "Оленьих ручьев" планируется в сторону реки Бардым и города Михайловска. 
  • Парк расположен на юго-западе Свердловской области. Создан в 1999 году. На территории парка расположена одна из самых крупных в области пещер "Дружба", которая тянется на расстояние более полукилометра. Многие из пещер являются палеозоологическими и историческими памятниками.

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Маша Шмурыгина, 28.07.2017, 20:29
Тэги: Новости дня
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