В Свердловской области утонула 6-летняя девочка

Трагедия произошла на реке Межевая Утка.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.07.2017

В четверг, 27 июля, в реке Межевая Утка утонула 6-летняя девочка. Она приехала в гости к прабабушке в поселок Висим и вместе с подругой отправилась купаться.

В ходе игры на мостике у реки Межевая Утка девочка поскользнулась и упала в воду. Самостоятельно выбраться ребенку, который не умеет плавать, было невозможно. Девочка погибла. В этот момент взрослые были в бане.

– Личность погибшей малышки установили быстро. Ею оказалась девочка по имени Марина 2010 года рождения. В ноябре текущего года ей бы исполнилось 7 лет. Это шок, это невосполнимая утрата, – рассказал официальный представитель ГУ МВД Свердловской области Валерий Горелых.

Марина проживала в полной и благополучной семье. Ее мама работает воспитателем в детском саду, а отец – инженер.

Напомним, что это уже не первая подобная трагедия под Нижним Тагилом этим летом.

24 июня в поселке Черноисточинск утонула девочка 2003 года рождения.

Вступайте в НАШУ группу «ВКонтакте», чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!