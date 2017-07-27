В Свердловской области утонула 6-летняя девочка

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.07.2017
В четверг, 27 июля, в реке Межевая Утка утонула 6-летняя девочка. Она приехала в гости к прабабушке в поселок Висим и вместе с подругой отправилась купаться.
В ходе игры на мостике у реки Межевая Утка девочка поскользнулась и упала в воду. Самостоятельно выбраться ребенку, который не умеет плавать, было невозможно. Девочка погибла. В этот момент взрослые были в бане.
– Личность погибшей малышки установили быстро. Ею оказалась девочка по имени Марина 2010 года рождения. В ноябре текущего года ей бы исполнилось 7 лет. Это шок, это невосполнимая утрата, – рассказал официальный представитель ГУ МВД Свердловской области Валерий Горелых.
- Марина проживала в полной и благополучной семье. Ее мама работает воспитателем в детском саду, а отец – инженер.
- Напомним, что это уже не первая подобная трагедия под Нижним Тагилом этим летом.
- 24 июня в поселке Черноисточинск утонула девочка 2003 года рождения.
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