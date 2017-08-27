«Был неадекватен и не ориентировался»: на вокзале в Екатеринбурге полицейские задержали подозреваемого в наркоторговле

Мужчина является уроженцем Новоуральска.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.08.2017

На железнодорожном вокзале Екатеринбурга сотрудниками полиции был задержан 28-летний мужчина, подозреваемый в продаже наркотиков. Он собирался ехать на электричке в сторону Нижнего Тагила.

Внимание полицейских подозреваемый привлек тем, что вел себя неадекватно.

– 25 августа 2017 года в ходе несения службы сотрудники ППСП Линейного отдела МВД России на станции Екатеринбург-Пассажирский установили в электропоезде сообщением «Екатеринбург − Нижний Тагил» гражданина, который находился в состоянии опьянения. Мужчина, уроженец города Новоуральск Свердловской области, вел себя неадекватно ситуации и не ориентировался в пространстве, – рассказали в пресс-службе УТ МВД России по УрФО.

В ходе досмотра сотрудники транспортной полиции обнаружили у мужчины бумажный сверток с порошкообразным веществом розового цвета. Позже экспертиза подтвердила, что это наркотик.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части первой статьи 228 УК РФ, сообщили в полиции.

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