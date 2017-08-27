На вокзал Екатеринбурга прибыл поезд, в котором можно сдать анализ на ВИЧ

Процедура бесплатная.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.08.2017

На железнодорожном вокзале Екатеринбурга остановился поезд, в котором можно бесплатно провериться на ВИЧ, сообщили в Свердловском областном центре профилактики и борьбы со СПИД.

Специально оборудованный вагон поезд останавливается на вокзалах 24 крупных российских городов в рамках Всероссийской акции по бесплатному анонимному экспресс-тестированию на ВИЧ-инфекцию. Посетители вокзалов, пассажиры поездов и сотрудники региональных предприятий смогут бесплатно сдать анализ на ВИЧ.

Екатеринбург присоединился к акции 28 августа. В течение трех дней на вокзале уральской столицы будет стоять спецвагон Министерства здравоохранения РФ. На вокзале также можно сдать анализ на ВИЧ в медпункте 28, 29 и 30 августа с 10.00 до 18.00, перед главным входом на вокзал будет работать мобильный пункт тестирования, где сдать анализ можно за 15 минут.

Напомним, Свердловская область является лидером среди регионов РФ по заболеваемости ВИЧ.

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