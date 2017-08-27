«Один был военный водолаз, а другой – инструктор»: НАША узнала подробности гибели двух дайверов в Свердловской области

Инциденты произошли в один день на карьерах Лазурный и Шиловский.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.08.2017

Сразу два несчастных случая, закончившиеся смертью дайверов, произошли в минувшее воскресенье в двух водоемах в пригороде Нижнего Тагила.

Один инцидент случился на Шиловском карьере, являющимся излюбленным местом погружений уральских дайверов. Гибель второго дайвера произошла на карьере Лазурный, также очень популярном среди ныряльщиков.

Как рассказал НАШЕЙ осведомленный источник, присутствовавший на месте происшествия, оба дайвера имели большой опыт. 21-летний погибший работал военным водолазом, а второй мужчина – инструктором по дайвингу.

– Несмотря на то, что трагедии произошли в один день и оба карьера находятся достаточно близко друг от друга, эти два случая между собой никак не связаны. Это было трагическое совпадение, – пояснил собеседник редакции, добавив, что причиной обеих смертей стал несчастный случай.

Погибшим делали экстренную реанимацию, но, к сожалению, дайверов это не спасло.

В Следственном комитете факт случившегося подтвердили.

– Оба инцидента произошли в воскресенье в дневное время. С интервалом примерно в два часа. Расстояние между водоемами около 4 километров. На Лазурном утонул мужчина 1966 года, а на Шиловском – 96-го. Оборудование у обоих дайверов было в исправном состоянии. По нашей информации, молодого мужчину достали со дна. А у второго что-то случилось при подъеме, – рассказал НАШЕЙ официальный представитель СК России по Свердловской области Александр Шульга.