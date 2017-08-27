Обвиняемый во взятке Алексей Пьянков возглавил совет директоров «Облкоммунэнерго»

Это уже второе назначение экс-главы МУГИСО за последние 10 дней.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.08.2017
Обвиняемый во взяточничестве экс-министр госимущества Свердловской области (МУГИСО) Алексей Пьянков возглавил совет директоров АО "Облкоммунэнерго". Как сообщает "Интерфакс", эту информацию подтвердили в пресс-службе компании.
– Алексей Пьянков был избран председателем совета директоров "Облкоммунэнерго" 23 августа, – заявила начальник отдела по связям с общественностью компании Анастасия Анисимова.
- Напомним, Пьянкова и его помощников обвиняют в даче и получении взяток, а также растрате госимущества при подготовке к чемпионату мира по футболу 2018 года.
- На прошлой неделе экс-глава МУГИСО получил новый пост и правительстве Свердловской области.
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