Ждем пробок: проспект Ленина откроют только 1 сентября

У рабочих нет гранита для поребриков.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.08.2017

В Екатеринбурге нечетную сторону Ленина откроют для движения только в пятницу, 1 сентября. Как уточнили "Нашей Газете" в администрации Екатеринбурга, это связано с тем, что поставщик задержал гранит для поребриков.

В ведомстве уточнили, что камень должны привезти из Карелии. Пока приехал только один вагон, ждут второй. Рабочие будут укладывать гранит на пешеходный переход и бордюры.

Транспорт по нечетной стороне также пока пускать не будут.