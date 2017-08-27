Ждем пробок: проспект Ленина откроют только 1 сентября

У рабочих нет гранита для поребриков.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.08.2017
В Екатеринбурге нечетную сторону Ленина откроют для движения только в пятницу, 1 сентября. Как уточнили "Нашей Газете" в администрации Екатеринбурга, это связано с тем, что поставщик задержал гранит для поребриков.
В ведомстве уточнили, что камень должны привезти из Карелии. Пока приехал только один вагон, ждут второй. Рабочие будут укладывать гранит на пешеходный переход и бордюры.
Транспорт по нечетной стороне также пока пускать не будут.
- По планам, ремонт нечетной стороны должны были проводить с 22 июля по 28 августа. Для этого был полностью проспект от улицы 8 Марта до Вайнера.
- Четную сторону проспекта Ленина, как и задумано, закроют с 3 сентября по 10 октября. Здесь также не будет ходить транспорт, кроме трамваев.