Проспект Ленина открыли для проезда раньше срока

Автомобили и автобусы уже сегодня, 28 августа, поехали через площадь по нечетной стороне.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.08.2017
В администрации Екатеринбурга все-таки решили открыть проспект Ленина для проезда уже сегодня, 28 августа. Рабочие днем уже убрали ограждения и пустили транспорт по дороге. Как рассказали "Нашей Газете" в мэрии, гранитные поребрики на дороге будут укладывать до конца, но только по ночам.
– Принято решение сегодня открыть нечетную сторону проспекта Ленина, принимая во внимание необходимость для автомобилистов. В целом, дорога уже готова. Те участки, на которых пока нет гранита, будут доделывать в ночное время, без помех для транспорта, – уточнил пресс-секретарь администрации.
- Еще сегодня утром в мэрии рассказывали, что сроки открытия проспекта Ленина откладываются до 1 сентября из-за того, что вовремя не привезли гранит для поребриков.
- Все работы должны завершится к пятнице, первому учебному дню.