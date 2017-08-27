Школьники Екатеринбурга будут молиться за хороший учебный год

Они обратятся за помощью к Богородице.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.08.2017

Первого сентября во всех районах Екатеринбурга пройдет молебен. Как сообщили в пресс-службе Екатеринбургской епархии, школьники и их родители будут молиться о "приобретении знаний в наступаю­щем учебном году".

Сделано это по просьбе православной общественности. Молебны состоятся в церквях всех районов города, начало в 14 часов.