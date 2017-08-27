Школьники Екатеринбурга будут молиться за хороший учебный год

Они обратятся за помощью к Богородице.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.08.2017
Первого сентября во всех районах Екатеринбурга пройдет молебен. Как сообщили в пресс-службе Екатеринбургской епархии, школьники и их родители будут молиться о "приобретении знаний в наступающем учебном году".
Сделано это по просьбе православной общественности. Молебны состоятся в церквях всех районов города, начало в 14 часов.
- Для школьников центра Екатеринбурга богослужения пройдут в Храме-на-Крови и в "Большом Златоусте", на ВИЗе молебен будет в соборе Успения Пресвятой Богородицы, в Академическом – в храме Благовещения Божией Матери. Также молебны проведут в храме Георгия Победоносца на Сортировке, храме святителя Стефана Великопермского на Химмаше и храме преподобного Серафима Саровского на Ясной.
- Как отметили в церкви, молебен на учебный год – это многолетняя традиция. Православные родители и дети просят о помощи в учебе и защите Пресвятую Богородицу.