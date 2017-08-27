Туристку из Екатеринбурга спасли в горах Крыма

Женщину пришлось эвакуировать с помощью альпинистского снаряжения.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.08.2017

В крымских горах спасателям пришлось искать потерявшуюся туристку из Екатеринбурга. Об этом сообщается на официальном сайте ГУ МЧС России по республике Крым.

Информация на пульт спасателей поступила накануне в 12.15 – сообщалось, что на горе "Ай-Георгий" туристка из Екатеринбурга потеряла ориентиры и не может найти обратный путь. В итоге сотрудники ГУ МЧС нашли уралочку на другой горе – женщина находилась на юго-восточном склоне "Манджил Кая". При помощи альпинистского снаряжения она была благополучно эвакуирована из опасного скального участка.

В результате инцидента туристка из Екатеринбурга не пострадала, но ей пришлось выслушать лекцию по правилам безопасности от сотрудников МЧС.

Напомним, несчастный случай произошел с уральским туристом в середине августа в Грузии – мужчина выпал из окна отеля, получив множество тяжелых травм.

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