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В Екатеринбурге будут судить банду похитителей денег с банковских карт

В Екатеринбурге будут судить банду похитителей денег с банковских карт
16+
Фото: ГУ МВД по Свердловской области
Обвиняемые украли деньги у 62 человек.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.08.2017

В Екатеринбурге будут судить трех мужчин, обвиняемых в мошенничестве с банковскими картами, сообщили в областном управлении МВД.
 
Обвиняемые рассылали владельцам банковских карт смс-сообщения, в которых говорилось о списании денег. Сообщения поступали с номера, внешне не отличимого от номера кредитной организации. Жертвы перезванивали по указанному номеру, после чего их просили назвать номер своей банковской карты и другие важные данные. В итоге все деньги, которые были на картах, переводились на счета подозреваемых. Украденные таким образом средства шли на покупку дорогих машин и недвижимости. 
 
 
Во время обыска по месту нахождения обвиняемых полицейские нашли компьютерную технику, мобильные телефоны, более 50 сим-карт, банковские карты и деньги. 
 
 
  • В отношении членов группы возбудили уголовные дела по статье "Мошенничество в сфере компьютерной информации". От действий обвиняемых пострадали 62 человека, проживающих в Санкт-Петербурге, в Курской, Липецкой и Смоленской областях. Сумма ущерба превысила 600 тысяч рублей.
  • Уголовное дело направлено в суд, обвиняемым грозит до пяти лет лишения свободы.

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Маша Шмурыгина, 28.08.2017, 10:58
Тэги: Суд, Фото
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