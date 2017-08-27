Наверх
Ждем пробок: проспект Ленина откроют только 1 сентября
12:57, сегодня
"Автомобилист" завершил первую выездную серию в сезоне победой над "Трактором"
12:41, сегодня
В расписании аэропорта Екатеринбурга появятся чартерные рейсы в Шарджу
12:17, сегодня
Екатеринбуржец выплатил долг по алиментам перед дочкой-второклассницей только после ареста машины
11:37, сегодня
Скидка на матрасы в Екатеринбурге от интернет-магазина Топ-матрас.ру
«Один был военный водолаз, а другой – инструктор»: НАША узнала подробности гибели двух дайверов в Свердловской области
11:25, сегодня
В Екатеринбурге будут судить банду похитителей денег с банковских карт
10:58, сегодня
На ЕКАД 19-летний водитель ВАЗа устроил лобовую аварию с грузовиком
10:05, сегодня1
Недопуск к общему имуществу повлияет на сроки завершения капитального ремонта
Уралтрансбанк выступил партнером фестиваля «Безумные дни» в Екатеринбурге
09:46, сегодня
Минздрав РФ предложил повысить минимальную цену водки до 300 рублей
09:23, сегодня1
На вокзал Екатеринбурга прибыл поезд, в котором можно сдать анализ на ВИЧ
08:52, сегодня
Уралтрансбанк совместно с НСПК закончили проект по интеграции национальных платежных систем России и Армении
В Екатеринбурге из-за пожара в высотке эвакуировали 20 человек
08:37, сегодня
В Нижнем Тагиле загорелся цех Уралвагонзавода
08:18, сегодня
Гороскоп на неделю с 28 августа по 3 сентября 2017 года
08:00, сегодня
ВТБ24 улучшил условия обмена валюты для состоятельных клиентов
Дожди, грозы и холодные ночи: прогноз погоды на последнюю неделю лета в Екатеринбурге
20:30, 27.08.2017
"Думали, булыжники разобьют нам лобовуху": в Свердловской области прошел град
19:20, 27.08.2017
В "Дирижабле" в Екатеринбурге произошел пожар
18:24, 27.08.2017
4 совета, как уберечь семью от действий мошенников при использовании материнского капитала
Шепелев в эфире обсудил дело Лошагина
18:03, 27.08.2017
"Наши дети не такие": почему в Екатеринбурге малыши "летают" из окон и как это предотвратить
16:30, 27.08.2017
Поклонник БАД из Североуральска хотел вернуть полмиллиона, но потерял 441 тысячу
15:56, 27.08.20172
Группа ВТБ обновила мобильный банк для бизнеса
Православные Екатеринбурга смогут поклониться мощам святого Димитрия Солунского
15:03, 27.08.2017
ММА не превзошел бокс: в «Бое века» Мейвезер победил МакГрегора техническим нокаутом
14:50, 27.08.2017
Елена Летучая приехала в Екатеринбург, чтобы купить колбасы
13:38, 27.08.2017
К концу года ставки по ипотеке упадут ниже 10 процентов
12:54, 27.08.2017
"Ухожу искать себя": Евгения Чудновец передумала быть политиком и отключилась от соцсетей
11:37, 27.08.20173
Тест "Являетесь ли вы знатоком российского кино?"
11:06, 27.08.2017
Не уступил дорогу: в Свердловской области погиб мотоциклист
10:44, 27.08.2017
Нелетная погода: самолеты, направлявшиеся в Екатеринбург, приземлились в Перми
10:21, 27.08.2017
Молодежка "Автомобилиста" обыграла "Давос" и финишировала пятой
09:43, 27.08.2017
В Екатеринбурге Toyota сбила молодого человека на "зебре"
18:40, 26.08.2017
В Facebook через сообщения распространяется опасный вирус
18:24, 26.08.2017
Хакеры слили в Сеть сценарий последней серии нового сезона "Игры престолов"
18:10, 26.08.2017
В Екатеринбурге нашли родственников пенсионерки, потерявшей память
17:43, 26.08.2017
Лиза Монеточка уезжает из Екатеринбурга в Москву
16:42, 26.08.20174
В Екатеринбурге девушка выпала из окна многоэтажки
16:06, 26.08.2017
На Свердловскую область надвигается грозовой фронт
15:40, 26.08.2017
В Свердловской области будут судить водителя, насмерть сбившего двух девочек
14:45, 26.08.2017
ГИБДД признала незаконными выделенные полосы для общественного транспорта в центре Екатеринбурга
13:48, 26.08.20171
Свердловский санаторий задолжал своим сотрудникам более двух миллионов рублей
12:53, 26.08.2017
В Свердловской области пьяная мать посадила своего 14-летнего сына за руль машины
12:26, 26.08.2017
Жители Екатеринбурга увидят парад планет в небе
11:03, 26.08.2017
В Свердловской области продлили предупреждение о смоге и аномальной жаре
10:24, 26.08.2017
Вода стремительно прибывала: в Екатеринбурге охранник вуза спас ребенка, тонувшего в городском пруду
23:36, 25.08.2017
Милые зверюшки, которые веками держали в страхе людей: разбираемся с зоологами, кто такие летучие мыши и летучие собаки
21:00, 25.08.2017
"Желтые, малиновые или голубые штаны?" Тест на знание фильмов Данелии и фактов из его биографии
20:00, 25.08.2017
Не давайте кошкам сырое мясо: ветеринары назвали 11 продуктов, опасных для здоровья домашних животных
19:00, 25.08.20171
Спасал президента и раскрывал величайшие ограбления: как работал знаменитый сыщик Пинкертон
18:30, 25.08.2017
Екатеринбуржцы, которые пошли наперекор диагнозам: 8 историй, после которых хочется жить
18:00, 25.08.20171
"Это будет круто!" Музыковед рассказывает о самых невероятных точках фестиваля "Безумные дни"
17:30, 25.08.2017
Куда податься в хорошую погоду на Урале: поход на один день
17:00, 25.08.2017
"В городе мало хороших конкурсов": Никита Кружилин – о победе в "Голосах Екатеринбурга", шутках Нагиева и пении в душе
16:30, 25.08.2017
Силовики легче "выкупают" слежку: частные детективы Екатеринбурга рассказали, как поймать неверного мужа
15:30, 25.08.2017

Екатеринбуржец выплатил долг по алиментам перед дочкой-второклассницей только после ареста машины

Екатеринбуржец выплатил долг по алиментам перед дочкой-второклассницей только после ареста машины
16+
Фото: архив НАШЕЙ
Сумма достигла 100 тысяч рублей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.08.2017

Екатеринбуржец в преддверии 1 сентября погасил долг по алиментам перед своей дочерью, который достиг 100 тысяч рублей.
 
Житель Карпинска обязан выплачивать алименты бывшей жене с мая 2016 года, однако более чем за год он выплатил не более 20 тысяч рублей. 

 При явке на прием к судебному приставу-исполнителю слезно обещал трудоустроиться и начать погашать образовавшуюся задолженность. Однако спустя год (с мая 2017 года) вовсе перестал хоть как-то материально помогать ребенку,   сообщили в УФССП по Свердловской области.

Судебные приставы предупредили мужчину об ответственности, а затем ограничили право алиментщика на управление автомобилем. Но и это не подействовало на должника, тогда в июле этого года приставы арестовали и передали на спецстоянку его Fiat.
  • Чтобы не лишиться иномарки, алиментщик спустя несколько дней сообщил приставу, что уже более полугода работает официально. Он принес справку о зарплате и заявление об удержании алиментов. В тот же день должник выплатил всю сумму. 

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми!

Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Маша Шмурыгина, 28.08.2017, 11:37
Тэги: Дети, Деньги
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

Нет комментариев к данной публикации

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»
Рейтинг Взрыв ДТП Заместитель главы школы Олимпийского резерва - педофил? Екатеринбуржцы в разных странах МЧС Пожар Выставки Транспорт Искусство Происшествия Отключение света Уралмаш, Эльмаш В Египте разбился самолет с российскими туристами Дорожные воины В Екатеринбурге -40 градусов Мировые новости Туризм Недвижимость Новый год Психология Горячее ЖКХ Свердловской области Эксклюзив Рецензия Приостановка полетов в Египет Экономика Фото Жизнь в городе Ловец покемонов Авто Развлечения Крушение самолета под Ростовом Футбол Недвижимость Свердловской области Убийство в Рахмангулово Корь Опрос Мода Дело Пьянкова Позитив Дети Снос монастыря на Качканаре Личное История Екатеринбурга Новости России Приговор Лошагину Животные СМИ Производство ЗАГС Дороги Музыка Храм святой Екатерины Погиб бейсджампер Ратмир Нагимьянов Высокие технологии Мультимедиа Политика Убийство Ирины Вахрушевой Слухи Медицина Здоровье Путин Самолет Строительство Баскетбол Ошибки врачей Война ритуальных агентств Интервью Новости дня ГИБДД Кто заработал Обрушение крыши на Калинина Биатлон Грипп ЧМ-2018 Военный репортаж Культура Криминал Хоккей Взятки 9 мая Мужчины Смерть Хэллоуин-2015 Расписание Религия Коллекторы Новости Ельцин-центр Скандалы Пусть говорят Статистика Еда Истории 9 мая Горящие авто Финансы Образование Школа Суд Необычное Волейбол Общественный транспорт Сибирская язва Секс Катастрофа Расстрел Скандал с Новиковым Самолет Минобороны упал в Якутии Доска позора Погода Женщины Деньги Красота ВУЗ Ту 154 Репортаж Грипп в Екатеринбурге Знаменитости ИГИЛ Парковки Отдых Интернет Шоу-бизнес Тест Конкурсы Бизнес Расстрел на Депутатской Сотрудник ФСБ убил жену и ребенка Мистика Афиша Лайфхак Бэби-боксы Растения Розыск Семья Голодовка в колонии Скорая помощь Видео ЖКХ Дом-2 Гололед История успеха Мотоциклы Спорт Транспортная реформа Кризис и санкции Студенты Отношения Экономия

РАССЫЛКА

Учредитель ООО «Город 66». Директор: Кстенин Сергей Иванович. Редактор сайта: Татьяна Манакова
Редакция портала NGZT.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 805, 809, 810. +7(343) 239-46-10, +7(343) 239-46-45, ng@ng66.ru
Предложить свою новостьЧастные объявления
8-950-633-68-02, 8-982-669-71-89 – прием частных объявлений
Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 239-43-16, +7(343) 239-64-40, +7(343) 239-61-40, +7(343) 239-43-15
Отдел службы распространения:
(343) 239-46-40, anistratov@ng66.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2015
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru