Екатеринбуржец выплатил долг по алиментам перед дочкой-второклассницей только после ареста машины

Сумма достигла 100 тысяч рублей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.08.2017

Екатеринбуржец в преддверии 1 сентября погасил долг по алиментам перед своей дочерью, который достиг 100 тысяч рублей.

Житель Карпинска обязан выплачивать алименты бывшей жене с мая 2016 года, однако более чем за год он выплатил не более 20 тысяч рублей.

– При явке на прием к судебному приставу-исполнителю слезно обещал трудоустроиться и начать погашать образовавшуюся задолженность. Однако спустя год (с мая 2017 года) вовсе перестал хоть как-то материально помогать ребенку, – сообщили в УФССП по Свердловской области.

Судебные приставы предупредили мужчину об ответственности, а затем ограничили право алиментщика на управление автомобилем. Но и это не подействовало на должника, тогда в июле этого года приставы арестовали и передали на спецстоянку его Fiat.

Чтобы не лишиться иномарки, алиментщик спустя несколько дней сообщил приставу, что уже более полугода работает официально. Он принес справку о зарплате и заявление об удержании алиментов. В тот же день должник выплатил всю сумму.

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