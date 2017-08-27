В Екатеринбурге пожарные проведут масштабные учения на домашней арене «Урала»

Для эвакуации с верхних рядов трибун спасатели будут использовать трехколенные лестницы.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.08.2017

В рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу, несколько матчей которого в 2018 году пройдут в Екатеринбурге, ГУ МЧС по Свердловской области 29 августа проведет масштабные пожарно-тактические учения на стадионе Уральской футбольной академии. В настоящее эта площадка является домашней ареной ФК "Урал".

В ходе учения пожарно-спасательные подразделения совместно с персоналом объекта отработают действия при возникновении пожара на трибуне.

Сотрудники стадиона до прибытия спасателей с помощью громкоговорителей оповестят посетителей и эвакуируют их в безопасное место. Спасением болельщиков с верхних рядов трибун займутся пожарные. Для этого они будут использовать трехколенные лестницы, рассказали в пресс-службе областного МЧС.

Координацию действий на месте условного пожара будет осуществлять штаб пожаротушения.

Всего в учениях будет задействовано 9 единиц пожарной техники и 28 сотрудников МЧС. Роль статистов – болельщиков выполнят 40 курсантов Уральского института государственной противопожарной службы МЧС.

Напомним, недавно огнеборцы проводили учения в БЦ "Высоцкий". Для эвакуации условных пострадавших был использован вертолет.

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