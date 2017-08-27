В Екатеринбурге возобновилось строительство проблемного ЖК «Кольцовский»

Пайщики комплекса голодали больше двух недель, требуя возобновить работы.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.08.2017
Компания "Виктория Инвест" начала работы на площадке ЖК "Кольцовский" в Екатеринбурге, пайщики которого голодали 16 дней.
Сегодня утром на площадку подъехал автокран и привезли кирпичи, строители начнут поднимать кирпич, чтобы строить на крыше кладку котельной. Отделочники и электрики осмотрели здание и определили объем предстоящих работ и необходимых материалов. В скором времени на площадке начнутся отделочные работы в квартирах, сообщает Znak.com.
Пайщица Ольга Дианова, участвовавшая в двухнедельной голодовке, намерена поехать в Москву и встретиться с омбудсменом Татьяной Москальковой, чтобы рассказать о сложившейся ситуации. Пенсионерка намерена доставить Москальковой письмо от пайщиков, несмотря на подорванное голодовкой здоровье.
- Строительство "Кольцовского" остановилось в 2015 году из-за нехватки денег у застройщика, компании "Базис".
- Пайщики, оставшиеся и без квартир, и без денег, объявили голодовку и стали жить в палатках рядом со стройкой, пока 26 августа к ним не приехали министр строительства области Михаил Волков, представитель свердловской прокуратуры Андрей Курьяков и областной омбудсмен Татьяна Мерзлякова.
- Волков сообщил пайщикам, что стройку продолжит "Виктория Инвест", инвестором станет компания Prinzip. Вечером того же дня пайщики прекратили голодовку.
- Ранее свердловские власти определили сроки сдачи других долгостроев в Свердловской области и Екатеринбурге.
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