В Екатеринбурге возобновилось строительство проблемного ЖК «Кольцовский»

Пайщики комплекса голодали больше двух недель, требуя возобновить работы.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.08.2017

Компания "Виктория Инвест" начала работы на площадке ЖК "Кольцовский" в Екатеринбурге, пайщики которого голодали 16 дней.

Сегодня утром на площадку подъехал автокран и привезли кирпичи, строители начнут поднимать кирпич, чтобы строить на крыше кладку котельной. Отделочники и электрики осмотрели здание и определили объем предстоящих работ и необходимых материалов. В скором времени на площадке начнутся отделочные работы в квартирах, сообщает Znak.com.

Пайщица Ольга Дианова, участвовавшая в двухнедельной голодовке, намерена поехать в Москву и встретиться с омбудсменом Татьяной Москальковой, чтобы рассказать о сложившейся ситуации. Пенсионерка намерена доставить Москальковой письмо от пайщиков, несмотря на подорванное голодовкой здоровье.

Строительство "Кольцовского" остановилось в 2015 году из-за нехватки денег у застройщика, компании "Базис".

Пайщики, оставшиеся и без квартир, и без денег, объявили голодовку и стали жить в палатках рядом со стройкой, пока 26 августа к ним не приехали министр строительства области Михаил Волков, представитель свердловской прокуратуры Андрей Курьяков и областной омбудсмен Татьяна Мерзлякова.

Волков сообщил пайщикам, что стройку продолжит "Виктория Инвест", инвестором станет компания Prinzip. Вечером того же дня пайщики прекратили голодовку.

Ранее свердловские власти определили сроки сдачи других долгостроев в Свердловской области и Екатеринбурге.

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