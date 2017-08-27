В колонии Краснотурьинска заключенные напали на охранника и устроили драку

Ссора произошла на бытовой почве.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.08.2017
В Краснотурьинске возбудили уголовное дело из-за драки в колонии. Инцидент произошел 25 августа в ИК № 3 строгого режима.
По данным Следственного комитета по Свердловской области, вечером в пятницу несколько заключенных напали на дежурного сотрудника ГУФСИН, а затем прошли в другой отряд, где подрались с пятью мужчинами.
– Предварительно, драка произошла из-за конфликта на бытовой почве. Выясняются все обстоятельства и причины инцидента. Проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначены судебные медэкспертизы для установления степени тяжести телесных повреждений. В органы регионального ГУФСИН будет внесено представление в целях исключения такого рода обстоятельств, – сообщили в областном СК РФ.
- Следственным отделом Краснотурьинска было возбуждено уголовное дело по статье "Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении осужденного и сотрудника места лишения свободы". Виновникам грозит до 5 лет тюрьмы.