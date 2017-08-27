В лобовом столкновении на Серовском тракте погиб водитель, имевший год стажа

ДТП произошло утром.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.08.2017

Сегодня, 28 августа, в 08:45 утра на 159 км трассы Екатеринбург – Серов произошла авария, закончившаяся гибелью одного из участников.

Как рассказали НАШЕЙ в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области, по предварительным данным, водитель автомобиля Renault DUSTER ехал со стороны Екатеринбурга по направлению в Серов. Не справившись с управлением, он выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Ford Tranzit, а после с Kia Rio, также ехавшим по "встречке".

От полученных травм водитель Renaul скончался на месте происшествия.

Погибшему было 29 лет, он являлся жителем Удмуртской Республики. Его водительский стаж составлял всего лишь 14 месяцев, рассказали в ГИБДД.

Сейчас инспекторы проводят проверку.

Недавно на Серовском тракте в ходе ДТП погибла женщина-пассажир.

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